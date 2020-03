Griekenland verwacht recessie door coronalockdown

Griekenland belandt dit jaar waarschijnlijk in een recessie vanwege de ingestelde lockdown om het coronavirus in te dammen. Dat zei de Griekse minister van Financiën Christos Staikouras. Een week geleden nog dacht de minister dat het land aan een economische krimp kon ontsnappen.

De situatie in Griekenland is verslechterd en blijft verslechteren, zei de minister. Volgens hem is de crisis diep en is een krimp in twee op elkaar volgende kwartalen onvermijdelijk. Daarmee was de recente opleving van de Griekse economie van korte duur. Het land ging economisch vooruit, sinds het noodsteunprogramma, opgezet na de vorige crisis in 2008, tot een succesvol einde werd gebracht.

Staikouras verwacht wel dat de neergang nu van korte duur zal zijn. De Griekse overheid maakte eerder 10 miljard euro vrij om de economie te ondersteunen.

Grieken hebben sinds maandagochtend met strenge regels te maken, waardoor ze op enkele uitzonderingen na niet naar buiten mogen. Op zondag nam het aantal bevestigde gevallen van het coronavirus in het land fors toe tot 624.