Gribnau volgt Oostendorp op als topman van de Volksbank

Martijn Gribnau wordt de nieuwe directievoorzitter van de Volksbank. Hij treedt volgende maand toe tot de directie van de financiële instelling en neemt per 15 augustus de rol over van Maurice Oostendorp.

Gribnau werkte eerder onder meer voor de Postbank, ING en Nationale-Nederlanden. Momenteel is hij werkzaam als bestuurder bij Genworth Financial, een in de Verenigde Staten gevestigde financieel dienstverlener.

Volgens de Volksbank past de wisseling van de wacht in de strategie van de onderneming. Bij de herbenoeming van Oostendorp in 2019 was al aangekondigd dat de raad van commissarissen gedurende de looptijd over opvolgers zouden nadenken. Nu eind dit jaar de nieuwe strategie 2021-2025 wordt vastgesteld, is de tijd rijp om Gribnau te benoemen, aldus de bank.

De eerste termijn van Gribnau loopt in 2024 af.