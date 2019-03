Grenswerker vaker naar Nederland dan andersom

Vanuit Duitsland en België komen veel meer mensen voor werk naar Nederland dan andersom. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met statistiekbureaus in de twee buurlanden.

Vanuit Duitsland staken in 2016 zo’n 36.800 mensen de grens over om te werken in Nederland. Uit België kwamen 38.400 forenzen naar Nederland. Duitsland en België ontvingen op hun beurt respectievelijk 10.000 en 11.000 werkenden uit Nederland.

Zuid-Limburg verwelkomde naar verhouding de meeste grenswerkers. Van alle werknemers in de regio kwam zo’n 5 procent uit Duitsland of België. Zeeuws-Vlaanderen volgt op een tweede plaats met een aandeel van 4 procent werknemers van over de grens. Zij komen vooral uit België.

Een aanzienlijk deel van de grensforenzen bestaat uit Nederlanders die naar Duitsland of België zijn verhuisd. Zij vormen de meerderheid onder de ‘Duitsers’ die in Drenthe, Twente en de Achterhoek werken. In Noord-Limburg steken naast Duitsers en Nederlanders veel Polen de oostgrens over voor werk.