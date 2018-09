Greenyard start fabriek weer op na besmetting

Greenyard heeft een Hongaarse fabriek voor diepvriesgroenten weer opgestart na een uitbraak van de listeriabacterie in juli. Het Belgische groenten- en fruitconcern dat ook veel levert aan Nederland zegt de oorzaak van de besmetting te hebben gevonden en heeft maatregelen genomen.

Het probleem zat in een vriestunnel in de fabriek. Daar is „aanhoudende aanwezigheid” van de listeriabacterie gevonden. De vriestunnel is buiten gebruik gesteld.

Het bedrijf schatte de schade door het stilleggen van de fabriek eerder al op 30 miljoen euro, na uitkering van verzekeringen. Volgens Greenyard zal het bedrag niet hoger uitvallen nu de productie in het Hongaarse Baja is hervat.