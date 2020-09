Greenpeace gestart met nieuwe dumping van stenen op de Doggersbank

Het actieschip Esperanza van Greenpeace is maandagmorgen aangekomen op de Doggersbank. De milieuorganisatie dumpt opnieuw rotsblokken op deze ondiepte in de Noordzee. Dat moet vissers belemmeren er hun sleepnetten uit te gooien.

Een week eerder gooide Greenpeace ook al grote keien op de Doggersbank. Daarna haalde de Esperanza in Hamburg een nieuwe lading op. Vrijdag vertrok het schip weer naar zee.

De organisatie wil op het Britse deel van de Doggersbank een gebied van ruim 120 vierkante kilometer „beschermen” tegen „schadelijke” bevissing. Het idee is dat vissers het gebied zullen mijden, om te voorkomen dat ze met hun netten achter de stenen blijven haken.

Brandbrief Urk

De gemeente Urk stuurde zaterdag een brandbrief aan visserijminister Carola Schouten. Veel Urker kotters vissen op de Doggersbank. Urk roept Schouten op om samen met haar Britse collega de actie van Greenpeace „met de meest krachtige middelen” te voorkomen. „Voor de gemeente Urk als thuishaven voor de grootste kottervloot van Nederland, is het onverteerbaar dat onze vissers en hun schepen moedwillig in gevaar worden gebracht door dit soort acties”, schrijft wethouder Freek Brouwer.

Minister Schouten liet eerder vorige week al weten de actie van Greenpeace „buitengewoon onverstandig” te vinden.

Hoewel de actie wordt uitgevoerd door de Britse tak van Greenpeace, heeft de Esperanza Amsterdam als thuishaven. Vorige week deed vissersorganisatie VisNed aangifte tegen Greenpeace. Volgens VisNed mogen zonder speciale vergunning geen stenen in zee worden gedumpt.

Directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland zegt dat de actie hard nodig is omdat de Britse overheid nog geen concrete maatregelen heeft genomen om de Doggersbank, die sinds 2017 een natuurgebied is, te beschermen. Hij weerspreekt de kritiek en wijst erop dat Greenpeace de exacte locaties van de keien aan de autoriteiten heeft doorgegeven. „Vissers weten zo precies waar ze liggen en kunnen er omheen varen. We hebben eerder soortgelijke acties gehouden en toen hebben rechters geoordeeld dat onze acties niet gevaarlijk zijn.”