Greenpeace entert Katwijkse trawler

Activisten van de Britse tak van Greenpeace hebben dinsdagmiddag op de Noordzee ten oosten van Schotland de ROS 785 Helen Mary geënterd. De vriestrawler, die onder Duitse vlag vaart, is eigendom van rederij Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk.

Volgens de milieuorganisatie viste de Helen Mary in een beschermd natuurgebied. Op een filmpje op de website van Greenpeace is te zien hoe activisten vanaf het onder Nederlandse vlag varende actieschip Esperanza naar de trawler varen, aan boord klimmen en een spandoek uitrollen. De tekst roept op tot een verbod op „supertrawlers.”

Vervolgens wilden de activisten „afschrikmiddelen” in het net van de Helen Mary deponeren. Daarop stopte het schip met vissen en voer weg uit het gebied, meldt de website van de Britse tak van Greenpeace.

Aan het begin van de avond was de Helen Mary volgens gegevens van MarineTraffic nog steeds in het gebied en leek het erop dat het schip weer aan het vissen was. De Esperanza voer naar Stronsay, een van de Orkney-eilanden.

Greenpeace kwam enkele jaren geleden regelmatig in actie tegen Nederlandse vriestrawlers, die door de milieuorganisatie vanwege hun omvang werden bestempeld als megaschepen of supertrawlers. In september 2016 sloten Greenpeace en de Pelagic Freezer-trawler Association, de brancheorganisatie van Nederlandse pelagische rederijen, een overeenkomst. Er werden onder meer afspraken gemaakt over duurzamer visserijbeheer in de wateren bij West-Afrika. Ook zegden de reders toe weg te zullen blijven uit de wateren bij de Noord- en Zuidpool, waar ze overigens geen vangstrechten hadden. Greenpeace beloofde de trawlers niet meer te hinderen.

De pelagische visserij (visserij op soorten die in scholen zwemmen zoals haring, makreel en horsmakreel) is gebonden aan strikte, wetenschappelijk onderbouwde quota. De schepen zijn groot omdat de gevangen vis direct aan boord wordt verwerkt en opgeslagen. De in 1996 gebouwde Helen Mary is 117 meter lang. Parlevliet & Van der Plas heeft nog zeven andere vriestrawlers in de vaart. De rederij was dinsdagavond niet bereikbaar voor een reactie op de actie van Greenpeace.

De actie tegen de Katwijkse trawler is de tweede botsing tussen Greenpeace en vissers in korte tijd. De afgelopen drie weken dumpte Greenpeace rotsblokken op het Britse deel van de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee die volgens de milieuorganisatie eveneens een beschermd natuurgebied is. De keien moeten voorkomen dat vissers er hun sleepnetten uitwerpen.

Op de Doggersbank zijn onder meer Nederlandse kottervissers actief. Hun brancheorganisaties trokken onder meer bij visserijminister Carola Schouten aan de bel om de actie stop te zetten.

In een visserijdebat in de Tweede Kamer sprak Schouten maandag haar verontwaardiging over die actie van Greenpeace uit. Volgens de minister „gijzelt” de milieuorganisatie met de actie het overleg over de uitwerking van het Noordzeeakkoord. „Dat laat ik niet gebeuren”, zei ze. Ze wilde echter niet toezeggen dat ze Greenpeace van de overlegtafel zou weren.

In het Noordzeeakkoord zijn door de overheid, de energiebranche, milieuorganisaties en havenbedrijven afspraken gemaakt over het toekomstig beheer van de Nederlandse Noordzee. De visserij was wel bij de totstandkoming betrokken, maar heeft het akkoord uiteindelijk niet ondertekend. Een deel van de vissers vindt dat er op de Noordzee door uitbreiding van windparken en van beschermde natuurgebieden te weinig ruimte overblijft voor een toekomstgerichte visserij.