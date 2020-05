Green Beret en zoon gearresteerd voor ontsnapping Ghosn

Amerikaanse autoriteiten hebben een voormalige elitesoldaat, een zogeheten Green Beret, en zijn zoon opgepakt. De twee mannen zouden eind vorig jaar geholpen hebben bij de spectaculaire ontsnapping van de gevallen automagnaat Carlos Ghosn uit Japan.

Die oud-topman van Nissan en Renault werd in 2018 in Japan gearresteerd op verdenking van fraude. Hij zat in dat land lang in de cel en later in huisarrest. Volgens Ghosn is er sprake van een complot tegen hem van de Japanse overheid en Nissan. Hij vluchtte per hogesnelheidstrein uit Tokio en liet zich met een privéjet naar Istanbul vliegen. Daar werd hij in een kist die normaal gesproken voor geluidsapparatuur wordt gebruikt naar een ander privévliegtuig gebracht dat hem naar Libanon vloog.

Japan had eerder dit jaar al een orrestatiebevel uitgevaardigd tegen de oud-commando en zijn zoon. Nu zullen ze binnenkort voor een Amerikaanse rechter moeten verschijnen. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Aan de zaak rond Ghosn en de ontsnapping wordt in meerdere landen gewerkt. Zo bereiden openbare aanklagers in Turkije een aanklacht voor tegen zeven mensen, waaronder vier piloten, die bij de vlucht van Ghosn betrokken zouden zijn geweest.