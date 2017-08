Great Wall wil Jeep kopen van Fiat Chrysler

Het Chinese automerk Great Wall heeft interesse in Jeep. Dat heeft topvrouw Wang Fengying aan vakblad Automotive News laten weten. „We zijn zeer geïnteresseerd in het merk Jeep. Ons doel is de grootste maker van suv’s ter wereld te worden. Als we Jeep kopen zouden we ons doel sneller en beter kunnen bereiken.”

Jeep is onderdeel van Fiat Chrysler dat al een tijd op zoek is naar een overnamekandidaat of samenwerkingspartner. Of Fiat Chrysler ook losse merken wil verkopen, is niet direct duidelijk. Great Wall heeft al contact gezocht met het Italiaans-Amerikaanse autobedrijf. Een officieel bod hebben de Chinezen nog niet gedaan.

Er gingen al langer geruchten dat een Chinese automaker Fiat Chrysler wilde overnemen. Great Walls concurrenten Geely en Dongfeng reageerden al op de geruchten door te zeggen dat zij geen plannen hebben een bod te doen.