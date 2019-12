‘Gratis’ is opnieuw meest gezochte woord op Marktplaats

Gratis producten blijven de meest gezochte artikelen op Marktplaats. Volgens een jaaroverzicht van het onlinehandelsplatform was ‘gratis’ in 2019 opnieuw het meest gezochte zoekwoord. Ook speurden Nederlanders dit jaar veel naar tweedehands campers, fietsen en caravans.

Op Marktplaats worden al lang veel gratis producten aangeboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een oud bankstel dat een tweede leven wordt gegund, maar waarvoor de eigenaar geen geld vraagt.

Oude bekenden in de top 10 van zoekwoorden op Marktplaats zijn verder onder meer kasten, fietsen en banken. Andere populaire zoekwoorden van afgelopen jaren verdwenen van de lijst. Zo werd vorig jaar nog naarstig gezocht naar een Playstation 4, dit jaar is de console niet meer terug te vinden in de top 10. Nieuwkomer is de eettafel, die van een veertiende plaats naar de tiende plaats steeg.

De hete zomer zorgde halverwege het jaar tevens voor een run op airco’s en zwembaden op Marktplaats. De vraag naar de verkoelende producten steeg zelfs zo hard dat ‘gratis’ tijdelijk even niet het meest populaire zoekwoord was. Zowel naar ‘airco’ als naar ‘zwembad’ werd in één dag ruim 61.000 keer gezocht.