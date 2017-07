GrandVision vaart wel bij zonnebril en lenzen

GrandVision, uitbater van optiekketens als Pearle, heeft het afgelopen halfjaar de omzet zien groeien, mede geholpen door de sterkere vraag naar zonnebrillen en lenzen. De nettowinst viel evenwel iets lager uit dan een jaar eerder, zo blijkt uit de cijfers van het concern.

De omzet over de periode kwam uit op 1,7 miljard euro. Dat betekende een stijging van 3,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst kwam uit op 124 miljoen euro. Dat betekende een daling met 3 miljoen euro ten opzichte van de eerste helft van 2016. GrandVision maakte onder meer extra kosten voor de uitrol van zijn platforms in de Verenigde Staten.

In winkels die langer dan een jaar open zijn, steeg de omzet met gemiddeld 2,4 procent. Deze groei was volgens het bedrijf in alle regio’s waar het actief is.