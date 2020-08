‘GrandVision schendt contract door informatie niet te geven’

Het Nederlandse optiekconcern GrandVision, bekend van ketens als Pearle en Eye Wish, heeft tijdens de coronacrisis zijn koers drastisch gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar EssilorLuxottica te overleggen. Dat zei de advocaat van Essilor maandag tijdens een kort geding bij de rechtbank in Rotterdam. Volgens hem maakte GrandVision zich daarmee schuldig aan schending van de overnameovereenkomst. EssilorLuxottica wil via de rechter inzage in de bedrijfsvoering van GrandVision afdwingen.

Volgens de Frans-Italiaanse optiekreus probeert GrandVision het niet nakomen van afspraken te verbergen. „Ze spelen verstoppertje”, betoogde de advocaat. Het bedrijf vreest ook dat de huidige eigenaar HAL de kosten van de coronacrisis voor zich uitschuift zodat de nieuwe eigenaar ervoor opdraait. EssilorLuxottica wil onder meer weten welke stappen GrandVision heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden en wat die betekenen voor de financiële situatie van de onderneming.

Het is volgens de eiser cruciaal om zoveel mogelijk recente informatie te hebben in verband met een mededingingsonderzoek naar de overname van de Europese Commissie. Naar verluidt heeft de commissie als voorwaarde goedkeuring van de overname geëist dat EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt. Die voorwaarde zadelt het Frans-Italiaanse bedrijf op met een lastig probleem omdat de verkoop van winkels door de coronacrisis waarschijnlijk niet lucratief is.

EssilorLuxottica, dat onder meer de merken Ray-Ban en Oakley bezit, liet vorige week invallen uitvoeren bij GrandVision om informatie te laten weghalen. Die is voorlopig bij een derde partij ondergebracht in afwachting van de uitspraak. GrandVision en investeerder HAL vinden dat ze genoeg informatie hebben gegeven en zijn op hun beurt een arbitrageprocedure begonnen om de overname volgens de gemaakte afspraken te laten doorgaan.

EssilorLuxottica kwam eind juli vorig jaar een prijs van 28 euro per aandeel overeen voor GrandVision, wat neerkwam op een totaalbedrag van ruim 7 miljard euro. De aankoopprijs is inmiddels gestegen naar 28,42 euro per aandeel omdat de deal niet binnen een jaar kon worden afgerond. Tot nu toe houden EssilorLuxottica en GrandVision vol achter de overnamedeal te staan.