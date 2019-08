GrandVision koopt Zwitserse branchegenoot

Optiekconcern GrandVision, het moederbedrijf van de ketens Pearle en EyeWish, neemt zijn Zwitserse branchegenoot McOptic over. Die keten is met 62 winkels de op twee na grootste verkoper van brillen en lenzen van het Alpenland, aldus GrandVision. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

McOptic heeft ruim driehonderd medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van 55 miljoen Zwitserse frank, omgerekend zo’n 50 miljoen euro. GrandVision neemt dit bedrijf over via zijn Zwitserse dochteronderneming Visilab.

GrandVision komt zelf in handen van de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, werd eerder deze week bekend. Dat bedrijf, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt een belang van 76,72 procent van de aandelen in GrandVision over van investeerder HAL. Die miljardendeal moet binnen een tot twee jaar rond zijn.