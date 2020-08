GrandVision en HAL winnen rechtszaak van EssilorLuxottica

GrandVision, moederbedrijf van ketens als Pearle en Eyewish, en eigenaar HAL hebben een rechtszaak rond de geplande overname van het optiekconcern gewonnen van het Italiaans-Franse EssilorLuxottica. De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft de vorderingen van EssilorLuxottica tegen GrandVision en HAL afgewezen. Dat betekent dat EssilorLuxottica geen toegang krijgt tot gevraagde (bedrijfsgevoelige) informatie van GrandVision en HAL.

Volgens EssilorLuxottica heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Zo werden bijvoorbeeld veel winkels tijdelijk gesloten tijdens de pandemie. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden. De rechter is van oordeel dat door EssilorLuxottica niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat die afspraak is geschonden. EssilorLuxottica, dat onder meer de brillenmerken Ray-Ban en Oakley bezit, liet eerder invallen uitvoeren bij GrandVision om administratie veilig te stellen. Die werd voorlopig bij een derde partij ondergebracht in afwachting van de uitspraak. EssilorLuxottica heeft geen toestemming om die informatie te gebruiken of in te zien.

De rechter verklaarde verder dat de vorderingen van EssilorLuxottica naar bedrijfsinformatie van GrandVision en HAL het karakter van een zogeheten ‘fishing expedition’ hebben. Die term wordt gebruikt om een niet-specifieke zoektocht naar doorgaans belastende informatie te omschrijven.

EssilorLuxottica kwam eind juli vorig jaar een prijs voor GrandVision overeen van ruim 7 miljard euro. GrandVision en eigenaar HAL hebben op hun beurt een procedure aangespannen om er zeker van te zijn dat de overname doorgaat. Overigens doet de Europese Commissie nog onderzoek naar de overname. Om een te grote marktmacht te voorkomen zou de concurrentiewaakhond in Brussel vergaande concessies willen voor goedkeuring van de deal.

EssilorLuxottica, GrandVision en HAL hebben tot dusver volgehouden de beoogde overname te steunen. In een verklaring zei GrandVision nog steeds samen met EssilorLuxottica achter de gezamenlijke doelstelling te staan om goedkeuring van de autoriteiten voor de deal te krijgen.