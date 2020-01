Goudprijs in de lift door spanningen Iran-VS

De goudprijs is maandag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan zes jaar, aangejaagd door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Het edelmetaal wordt in onrustige tijden op de financiële markten vaak beschouwd als een veilige haven.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg op de termijnmarkt in Singapore tot wel 1588 dollar, wat het hoogste punt sinds april 2013 was. Ook de prijzen van andere edelmetalen zoals palladium, platina en zilver zaten in de lift. Beleggers zijn nerveus na de dood van een hoge Iraanse generaal bij een Amerikaanse luchtaanval vrijdag. De Verenigde Staten en Iran hebben over en weer dreigementen geuit.

De goudprijs is nog wel een eind verwijderd van het hoogste niveau ooit. Dat niveau werd in september 2011 bereikt, met een goudprijs van meer dan 1900 dollar. Toen was er ook grote onzekerheid op de financiële markten.