Goudprijs flink gedaald na handelsoverleg

De goudprijs ging maandag behoorlijk omlaag door positieve geluiden over het handelsoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Japan afgelopen weekeinde. China en de Verenigde Staten sloten een tijdelijke wapenstilstand in de slepende handelsoorlog tussen beide economische grootmachten.

De goudprijs zakte met 2,2 procent tot 1384,40 dollar per troy ounce (31,1 gram), wat de sterkste daling in een jaar tijd is. Vorige week steeg de prijs van het edelmetaal nog naar het hoogste niveau in zes jaar door de gestegen spanningen rond Iran, de handelsonzekerheid en de mogelijkheid van een renteverlaging door de Federal Reserve. In onzekere tijden op de financiële markten zoeken veel beleggers hun toevlucht in veilig geachte havens, zoals bijvoorbeeld goud.

Ook de prijzen van zilver en platina gingen maandag omlaag. In september 2011 bereikte de goudprijs het hoogste niveau ooit met meer dan 1900 dollar. Toen was er ook grote onzekerheid op de financiële markten.