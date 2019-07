Gouden tijden voor radioreclamemarkt

Radioreclame is de laatste tijd weer ‘big business’. In het tweede kwartaal is de radioreclamemarkt wederom fors gegroeid. Dit meldt het Radio Advies Bureau (RAB), de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations.

In totaal staken adverteerders in de afgelopen drie maanden 54,7 miljoen euro in reclame via de radio, oftewel 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het overgrote deel van dat geld ging op aan spotjes. Adverteerders investeerden verder 45 procent meer in betaalde programmering in opdracht van adverteerders, ook wel branded content genoemd.

In het eerste kwartaal sprak RAB al van de hoogste uitgaven aan radioreclame sinds 2008. „Dit zijn fantastische resultaten, die tonen dat adverteerders de kracht van radio erkennen”, zegt RAB-directeur Liedewij Hentenaar.