Goud DNB tijdelijk naar Haarlem

De goudkluis van De Nederlandsche Bank (DNB) maakt een tussenstop in Haarlem, op weg naar de nieuwe definitieve locatie op het defensieterrein in Zeist. De verhuizing naar de legerbasis vindt naar verwachting plaats begin 2023. Oorspronkelijk zou de goudvoorraad nog enkele jaren aan het Amsterdamse Frederiksplein blijven terwijl de hoofdlocatie van de centrale bank een opknapbeurt krijgt.

Het pand in Haarlem wordt aangepast om aan de eisen van veiligheid voor de opslag van zowel goud als bankbiljetten te voldoen. DNB verzekert hetzelfde niveau van beveiliging als in Amsterdam, waar marechaussees een belangrijke rol spelen.

Het huidige gebouw van DNB wordt grondig gerenoveerd. Dat pand moet in de tweede helft van 2023 weer beschikbaar zijn. Het is nog onbekend wat er wordt gevestigd in de onderste verdiepingen van het hoofdgebouw, waar de kluis en het bankbiljettenbedrijf zaten, verklaart een woordvoerder.

In de kluis van DNB ligt 189 ton goud opgeslagen, dat komt neer op 14.166 goudstaven die een waarde van ruim 6 miljard euro vertegenwoordigen. In totaal heeft Nederland 612 ton goud waarvan ongeveer een derde gestald is bij de Amerikaanse Federal Reserve. Het Nederlandse goud ligt ook in Londen (ruim 18 procent) en Ottawa (bijna 20 procent).