GoPro ziet omzet dalen

De maker van de bekende vierkante actiecamera’s GoPro heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een lagere omzet in vergelijking met een jaar eerder. Het verlies viel evenwel ook lager uit.

De Amerikaanse onderneming zette in het eerste kwartaal een omzet van 202 miljoen dollar in de boeken. Dat betekende een daling met 7,4 procent. Onder de streep resteerde een verlies van 76 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 111 miljoen dollar.

Volgens topman Nick Woodman, die dit jaar een beloning van welgeteld 1 dollar krijgt na het desastreus verlopen boekjaar 2017, zei in een toelichting dat er nog altijd vraag is naar de camera’s van GoPro.

Hij verwacht dat met name dat de goedkopere apparaten, die onlangs in de markt werden gezet, gretig aftrek zullen vinden bij consumenten. De eerste signalen noemde de topman hoopvol, ook omdat grote winkelketens als Walmart en Target de GoPro HERO gaan verkopen.