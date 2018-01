GoPro stopt met drones en schrapt banen

De maker van de bekende vierkante actiecamera’s GoPro stopt met zijn drone-activiteiten. Ook zet het Amerikaanse bedrijf het mes in zijn personeelsbestand, zo kondigde de onderneming aan. Volgens geruchten wordt het bedrijf mogelijk in zijn geheel verkocht.

Het bericht van GoPro kwam samen met de voorlopige cijfers over de verkopen van het laatste kwartaal van 2017. Het bedrijf verwacht die periode een omzet van 340 miljoen dollar in de boeken te zetten. Dat is ruimschoots onder de eerder afgegeven verwachting van 460 miljoen tot 480 miljoen dollar. Om verkopen aan te jagen zag GoPro zich genoodzaakt prijzen van bepaalde camera’s en drones te verlagen. Die stap had een negatief effect van 80 miljoen dollar op de omzet.

GoPro denkt in de nabije toekomst met minder dan duizend man personeel af te kunnen. Nu zijn dat er nog ruim 1250 wereldwijd. GoPro gaat daarnaast op zoek naar een koper voor zijn drone-activiteiten. Volgens de bronnen zou de Amerikaanse bank JPMorgan zijn ingehuurd om een mogelijke verkoop van heel GoPro onderzoeken.

De geruchten over een volledige overname, kreeg ook vat op de koers van het aandeel. In de vroege handel verloor het aandeel GoPro op maandag circa een derde van zijn beurswaarde. Toen de overnamegeruchten de kop op staken, liep de koers van GoPro in rap tempo weer op tot een verlies van ruim 10 procent. Daarmee zou de beurswaarde van GoPro rond de 960 miljoen dollar liggen.