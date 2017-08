GoPro dringt verlies flink terug

De maker van de bekende vierkante actiecamera’s GoPro heeft in het tweede kwartaal een flink lager verlies geleden dan een jaar eerder, bij een omzet die fors steeg. Dat blijkt uit cijfers die donderdag na het einde van de beurshandel in New York naar buiten werden gebracht.

Het nettoverlies bedroeg 30,5 miljoen dollar, tegen bijna 92 miljoen dollar een jaar eerder. GoPro heeft onder meer sterk in het personeelsbestand gesneden om de kosten te verlagen. De omzet steeg daarentegen met ruim 34 procent tot meer dan 296 miljoen dollar, vooral dankzij een hogere verkoop van zijn camera’s.

Het Amerikaanse GoPro is op het gebied van actiecamera’s branchegenoot van het Nederlandse TomTom.