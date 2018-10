„Google verzweeg groot lek privégegevens”

Privégegevens van honderdduizenden gebruikers van het sociale netwerk Google Plus zijn mogelijk op straat beland. Google zou ervoor hebben gekozen het datalek onder de pet te houden uit vrees voor reputatieschade en represailles door toezichthouders, zo meldt The Wall Street Journal.

In reactie op het lek, dat in de lente werd ontdekt, zou Google nu een grote hoeveelheid gegevens willen wissen. Daarmee wordt ook de facto de stekker getrokken uit Google Plus, dat in 2011 werd gelanceerd als concurrent voor Facebook, maar nooit echt van de grond kwam.

Sociale media liggen extra onder een vergrootglas sinds het grote datalek bij Facebook dat eveneens in de lente bekend werd. Daarbij kregen derden toegang tot gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Facebook is vele malen groter dan Google Plus.