Google verbetert privacy van producten

Techgigant Google zet meer in op privacy, maakte de onderneming bekend tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. Dat doet het bedrijf onder andere door meer berekeningen op mobiele telefoons plaats te laten vinden in plaats van in datacentra. Ook maakt Android het beter duidelijk wanneer apps bijvoorbeeld de locatiedata van de telefoon gebruiken en geeft Google gebruikers meer zeggenschap over hoe lang gegevens bewaard mogen worden.

Die privacy is ook belangrijk bij Googles slimme thuisproducten. Die worden voortaan allemaal onder de merknaam Nest uitgebracht. Zo introduceerde Google een nieuwe slimme assistent met scherm. De camera en microfoon kunnen daarbij met een knopje op het apparaat worden uitgeschakeld.

Ook kunstmatige intelligentie en augmented reality zijn belangrijk voor Google. Zo zet Google kunstmatige intelligentie in om video’s live te ondertitelen en teksten te vertalen. Google Maps krijgt op den duur richtingaanwijzing in augmented reality.

Verder introduceerde Google een nieuwe telefoon, de Pixel 3A. Dat is een middenklasse toestel dat in de Verenigde Staten 399 dollar gaat kosten.