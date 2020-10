Google trekt 1 miljard dollar uit voor nieuws

Google gaat uitgevers wereldwijd de komende drie jaar betalen voor nieuws. Daar heeft de webreus 1 miljard dollar voor over, schrijft topman Sundar Pichai in een blogpost. Tegelijkertijd komt het bedrijf met News Showcase waarin het nieuws van die bedrijven te zien is. Het nieuws wordt op een andere wijze gepresenteerd. Het medium heeft invloed op welk nieuws op die manier getoond wordt en hoe het zichtbaar is voor de consument. Google benadrukt verder ook na de eerste drie jaar geld te willen blijven steken in nieuws.

De 1 miljard dollar is bedoeld om nieuwsuitgevers te betalen voor nieuws dat anders wellicht achter een betaalmuur was verdwenen. Google beschermt zo ook zijn eigen verdienmodel want als mensen zoeken naar nieuws via Google kan het bedrijf daar informatie uit halen en advertenties bij verkopen.

News Showcase bouwt voort op het bestaande programma van Google om te betalen voor nieuws en gaat onmiddellijk van start in Duitsland en Braziliƫ. Daarna zal de dienst in meer landen beschikbaar komen. Het internetbedrijf heeft al deals gesloten met meer dan tweehonderd nieuwsmerken in diverse landen. Onder meer Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine en Handelsblatt doen al mee. In Nederland en Belgiƫ wil Google nog mediabedrijven aan zich binden.