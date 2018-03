Google stopt met reclame voor cryptomunten

Na Facebook doet ook Google advertenties van aanbieders van cryptomunten als de bitcoin in de ban. Vanaf juni zal de internetgigant dergelijke reclameboodschappen niet meer plaatsen. Dat staat in een bericht over het nieuwe advertentiebeleid dat het bedrijf op zijn website heeft geplaatst.

Ook aan reclames voor andere laagdrempelige beleggingsproducten waarbij beleggers hoge rendementen worden voorgespiegeld, terwijl ze zo in korte tijd ook heel veel geld kunnen verliezen, werkt Google binnenkort niet meer mee. Het gaat onder meer om binaire opties, en producten waarbij gegokt wordt op waardeschommelingen van bijvoorbeeld vreemde valuta’s.