„Google onder voorwaarden welkom in China”

Zoekmachine Google mag weer actief worden in China mits het aan de nationale regels over internetgebruik en -controle voldoet. Dat valt te lezen in een opiniestuk in de Chinese staatskrant People’s Daily.

Google, dat onderdeel is van Alphabet, trok zich een paar jaar geleden terug uit China. Het Amerikaanse bedrijf klaagde over hacks en censuur. Volgens de krant is terugtrekking uit de omvangrijke Chinese markt een fout geweest en heeft Google daardoor de nodige kansen gemist. Ook heeft die stap Google volgens de Chinezen een politiek geladen merk gemaakt.

Google onderzoekt volgens bronnen manieren om de Chinese markt opnieuw te betreden. Daarbij zouden de Amerikanen bereid zijn om met een zoek-app te komen die voldoet aan de Chinese censuur en aan de samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven. Chinese techgiganten worden voortdurend gecensureerd bij berichten die als schadelijk voor de sociale orde worden beschouwd.

Nieuws over een potentiële terugkeer naar China stuit op de nodige weerstand van werknemers van Google en op kritiek van verschillende mensenrechtenactivisten en wetgevers.

Momenteel is Baidu de grootste zoekmachine van China. De leiding van de Chinese zoekgigant is geenszins bevreesd voor de concurrentie met Google. Baidu zal als het er op neerkomt de concurrentieslag andermaal winnen, zo liet Baidu bij monde van topman Robin Li weten. „Chinese bedrijven hebben vandaag de dag voldoende mogelijkheden en zelfvertrouwen om de wereldwijde concurrentie aan te kunnen.”