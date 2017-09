„Google-moeder wil miljard pompen in Lyft”

Alphabet, het bedrijf achter onder meer Google, investeert mogelijk 1 miljard dollar in taxi-startup Lyft. De techreus zou volgen ingewijden daarover de afgelopen weken uitvoerige gesprekken hebben gevoerd met de belangrijkste concurrent van Uber.

Alphabet is zelf ook één van de aandeelhouders van Uber, maar de relatie tussen de bedrijven is wat bekoeld. Google-zusterbedrijf Waymo klaagde Uber eerder aan omdat het de techniek voor zelfrijdende auto’s van dat bedrijf zou hebben gestolen. Daarop sloot Waymo ook al een overeenkomst met Lyft.

De investering van 1 miljard dollar zou lopen via of Google of CapitalG, het investeringsfonds van Alphabet. Het is overigens nog geenszins zeker dat de gesprekken zullen leiden tot een overeenkomst.