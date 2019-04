Google-moeder in de min op Wall Street

Google-moeder Alphabet ging dinsdag bij opening van de aandelenbeurzen in New York hard onderuit. De techreus werd afgestraft voor minder dan verwachte resultaten. Naast cijfers van Alphabet reageerden beleggers op een keur aan bedrijfsresultaten. Zo openden ook General Electric (GE), General Motors (GM) en McDonald’s de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 26.580 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2937 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,6 procent kwijt tot 8116 punten.

Alphabet noteerde in de vroege handel 7,5 procent in de min. Het concern kampte in het voorbije kwartaal met een tegenvallende groei bij de omzet uit advertenties en een gedaalde winst. De vrees bestaat dat adverteerders vaker voor concurrenten van Google kiezen om hun geld te besteden. Facebook (plus 0,9 procent) en Amazon (min 0,4 procent) realiseerden de laatste tijd juist een hogere groei.

Ook cijfers van industrieconcern GE konden beleggers bekoren. Het aandeel won ruim 6 procent. Het tegenovergestelde gold voor GM. De automaker kwam met tegenvallende omzetcijfers en verloor dik 2 procent aan beurswaarde.

Fastfoodketen McDonald’s werd na zijn kwartaalcijfers 0,4 procent lager gezet. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer chipproducent NXP Semiconductors (plus 7,3 procent), oliebedrijf ConocoPhillips (plus 1,3 procent) en creditcardmaatschappij Mastercard (plus 2,8 procent).