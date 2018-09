„Google maakt slechte beurt in Washington”

Google heeft woensdag een slechte beurt gemaakt door geen vertegenwoordiger te sturen naar een zitting in de Amerikaanse Senaat. Senatoren wilden grote techbedrijven aan de tand voelen over de strijd tegen de beïnvloeding van Amerikaanse verkiezingen door andere landen. Facebook en Twitter gingen wel in op de uitnodiging.

Een van de aanwezige senatoren gaf Google ervan langs in zijn openingsopmerkingen. Hij verwees onder meer naar de samenzweringstheorieën die verspreid worden door de zoekmachine van Google en door videoplatform YouTube. Hij noemde de afwijzing van de uitnodiging door Google „zeer teleurstellend”.

De meeste vragen zouden overigens naar verwachting sowieso voor Facebook-bestuurslid Sheryl Sandberg en Twitter-topman Jack Dorsey zijn. Die werden aan de tand gevoeld over de kwetsbaarheid van sociale media. Veel congresleden vonden dat de bedrijven niet genoeg doen om buitenlandse beïnvloeding van Amerikaanse politiek te verhinderen.

De ondervraging was reden voor het openbaar ministerie om een onderzoek in te stellen naar ‘het moedwillig beperken van vrije uitwisseling van ideeën’. Twitter-baas Dorsey kreeg onder meer vragen van Republikeinse congresleden over het filteren van conservatieve ideeën. Dorsey ontkende dat.