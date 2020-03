Google laat al zijn personeel in Noord-Amerika thuis werken

Techgigant Google roept al zijn personeel in de Verenigde Staten en Canada op tot zeker 10 april vanuit huis te werken. Zo moet verdere verspreiding van het coronavirus worden voorkomen. Het bedrijf had al eerder zijn personeel in de zwaar getroffen regio rond Seattle naar huis gestuurd.

Google heeft ook zzp’ers en uitzendkrachten gevraagd om waar mogelijk vanuit huis te werken. Tot wel de helft van het personeel van Google is niet direct bij het bedrijf in dienst. Ondersteunend personeel dat tijdens de maatregel zonder werk zit, wordt doorbetaald. Daarbij valt te denken aan werknemers in de bedrijfsrestaurants, beveiligers en schoonmakers.