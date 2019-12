Google krijgt weer een miljoenenboete in Frankrijk

Google moet in Frankrijk een boete van 150 miljoen euro betalen. Het bedrijf heeft zijn machtige positie op de markt voor onlineadvertenties misbruikt, concludeert de Franse toezichthouder, de Autorité de la concurrence. Volgens de waakhond zijn de regels voor Google Ads, het advertentieplatform, niet helder genoeg.

In september had Google al een schikking getroffen in een andere Franse kwestie, over belastingontduiking. Het bedrijf schikte voor 500 miljoen euro en betaalde daarnaast nog eens 465 miljoen euro aan achterstallige belastingen. Begin dit jaar kreeg Google een boete van 50 miljoen euro van de Franse privacywaakhond CNIL. Ook andere landen doen onderzoek naar Google.