Google koopt smartwatchmaker Fitbit

Google koopt de maker van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit. Dat zijn de twee bedrijven overeengekomen. De technologiereus zet met de aankoop voet aan de grond in de markt voor deze producten.

Google, dochteronderneming van Alphabet, biedt 7,35 dollar per aandeel van Fitbit. Daarmee krijgt het bedrijf een waarde toegedicht van 2,1 miljard dollar. De deal is naar verwachting in 2020 rond, na goedkeuring van aandeelhouders en toezichthouders.

Fitbit is een van de bekendste merken op het vlak van zogeheten wearables, die allerlei gegevens over je gezondheid bijhouden. Zo kunnen fitnessfanaten met de producten hun hartslag, het aantal gezette stappen of de hoeveelheid verbrande calorieën controleren.

De laatste tijd heeft Fitbit te maken met een slinkend marktaandeel, mede door concurrentie van goedkopere alternatieven. Fitbit-topman James Park hoopt dat de combinatie met Google de technologische vernieuwing van wearables versnelt, waardoor de verkopen weer aantrekken.

Berichten over de op handen zijne overname van Fitbit deden al de ronde. Persbureau Reuters meldde begin deze week op basis van ingewijden dat Google toenadering zocht tot het Amerikaanse bedrijf. Het aandeel Fitbit schoot vervolgens omhoog op de beurs.