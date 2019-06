Google koopt cloudanalysedienst Looker

Google heeft zijn grootste overname in jaren gedaan. Het bedrijf koopt Looker, een dienst waarmee ondernemingen hun data in de cloud kunnen analyseren. De overname moet de Google-clouddiensten aantrekkelijker maken in de concurrentiestrijd met Amazon en Microsoft.

Google betaalt 2,6 miljard dollar, omgerekend 2,3 miljard euro. De laatste keer dat Google zo veel geld uitgaf voor een overname, was in 2014, toen het Nest Labs inlijfde voor iets meer dan 3 miljard dollar.

Google en Looker werken al een paar jaar samen. Ze delen meer dan 350 klanten.