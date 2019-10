Google klaagt over aanstelling adviseurs

De Amerikaanse techreus Google, onderdeel van Alphabet, heeft bezwaar tegen de aanstelling van een tweetal adviseurs in een antitrustzaak tegen het bedrijf. Volgens Google bestaat de kans dat met de aanstelling van het duo bedrijfsgeheimen in handen van concurrenten komen.

De procureur-generaal in Texas, die het onderzoek naar machtsmisbruik door Google leidt, nam twee consultants aan die een verleden hebben bij Google-concurrenten Microsoft en News Corp. Als zij zich met de zaak gaan bemoeien, krijgen zij toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Google had eerder al gemeld dat het niet wil dat adviseurs die werkzaam zijn bij concurrenten in de Google-documenten mogen neuzen. Met name de aanstelling van Cristina Caffarra, een econome van Charles River Associates die eerder werkte voor News Corp, Microsoft en het Russische Yandex, ziet Google niet zitten.

Ook aan de aanstelling van McKinsey-adviseur Eugene Burrus zit volgens Google een luchtje. De voormalige Microsoft-medewerker pleitte eerder ook al voor antitrustmaatregelen tegen Google in de VS en Europa.