‘Google Ierland laat personeel een dag vanuit huis werken’

De meeste van de 8000 medewerkers van Google in Ierland hebben te horen gekregen dat ze dinsdag vanuit huis moeten werken, omdat een collega griepachtige symptomen heeft. Die wordt nog getest op mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus, melden Ierse media.

Volgens Irish Independent lijkt het onwaarschijnlijk dat de bewuste werknemer daadwerkelijk besmet is. Maar Google zou van de gelegenheid gebruik willen maken om uit te testen of de zaken ook draaiende gehouden kunnen worden als het personeel vanuit huis werkt. De krant spreekt van een zogeheten „Work From Home day”. Alle Google-vestigingen in Ierland doen mee, behalve het datacenter.

Google is verre van het enige bedrijf dat voorzorgsmaatregelen neemt in verband met de virusuitbraak. In Nederland ging het Europese hoofdkwartier van Nike al op slot om drastisch te worden gereinigd. Reden was een besmetting van een van de medewerkers. Het personeel van Nike krijgt dinsdagmiddag verdere instructies over wanneer het weer welkom is op kantoor.