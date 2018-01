Google gaat samenwerken met Chinees Tencent

Google slaat op verscheidene terreinen de handen ineen met zijn Chinese branchegenoot Tencent. De twee technologiereuzen gaan patenten bij elkaar leggen om zo samen verder te komen met de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

De deal kan Google helpen beter voet aan de grond te krijgen in China. Het Amerikaanse internetbedrijf zag zich in 2010 gedwongen zich daar grotendeels terug te trekken, omdat het de resultaten van zijn zoekmachine niet langer wilde censureren. Google is inmiddels op de weg terug in ’s werelds op een na grootste economie, maar kan daarbij best hulp gebruiken van een sterke, lokale partner.

Tencent op zijn beurt hoopt dankzij de samenwerking eveneens te kunnen uitbreiden over de grens. Google heeft al soortgelijke overeenkomsten met onder meer het Zuid-Koreaanse Samsung. Door dergelijke afspraken te maken kunnen technologiebedrijven kostbare rechtszaken over schendingen van patenten voorkomen.