Google gaat betalen voor journalistieke artikelen

Google heeft afspraken gemaakt met nieuwsleveranciers in Duitsland, Australië en Brazilië om te betalen voor journalistieke artikelen die worden opgenomen in een nieuwe nieuwsdienst die het bedrijf later dit jaar gaat lanceren. Dat meldt Google in een blog.

Google praat nog met mediapartijen in andere landen over samenwerking en licentiebetalingen. In Duitsland is Google een samenwerking aangegaan met de kranten Der Spiegel en Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Australië gaat het om de uitgever van titels als InQueensland en InDaily en in Brazilië wordt samengewerkt met mediabedrijf Diarios Associados.

Volgens een topbestuurder van Google zal worden betaald voor „hoge kwaliteitsjournalistiek”, al werden geen financiële details gemeld. Dit zal uitgevers helpen geld te verdienen met goede journalistieke verhalen, zegt het Amerikaanse bedrijf. Google stelt dat hoogwaardige journalistiek nu van groot belang is, gezien de coronacrisis en het wereldwijde debat rond racisme.

Google staat al jaren onder druk van nieuwsleveranciers en ook autoriteiten over zijn omgang met nieuwsartikelen en zijn sterke grip op digitale advertenties. Ook Facebook ligt vanwege deze kwestie onder vuur.