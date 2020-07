Google aan de slag met fabrieksgegevens Renault

Google heeft een grote opdracht binnengehaald bij autofabrikant Renault. De zoekmachinegigant gaat in de cloud gegevens bijhouden die afkomstig zijn van de fabrieken, robots en distributieketens van het Franse concern. Met behulp van die data kan Renault productieprocessen verbeteren of nog verder automatiseren, is de verwachting.

Google noemt de deal met Renault het grootste contract in zijn soort ter wereld, maar gaf niet aan welk bedrag ermee is gemoeid. Voor het Alphabet-onderdeel is het zaak om terrein goed te maken op concurrenten als Amazon en Microsoft, die al meer grote contracten in de maakindustrie hebben. Zo neemt Volkswagen al clouddiensten van Amazon af.

Door de coronacrisis, die voor gekelderde autoverkopen heeft gezorgd, ziet Renault zich genoodzaakt grote kostenbesparingen door te voeren. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar een noodlening met garanties van de Franse overheid van 5 miljard euro.

Google kondigde ook aan 900 miljoen euro te investeren in Italië. Dat geld is bedoeld om kleine ondernemers en particulieren in het Zuid-Europese land te helpen te digitaliseren.