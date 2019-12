‘Goldman Sachs praat over bekentenis in Maleisisch schandaal’

Goldman Sachs is in gesprek met de Amerikaanse autoriteiten over een schuldbekentenis in verband met de grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Dat meldt persbureau Dow Jones op basis van ingewijden. Goldman Sachs krijgt mogelijk te maken met een boete van net iets minder dan 2 miljard dollar.

Het financiële concern sloot eerder grote deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Justitie in de Verenigde Staten schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdoezeld.

Volgens de bronnen is nog niet zeker of Goldman Sachs daadwerkelijk schuld gaat bekennen. Een woordvoerder van de bank wilde desgevraagd nog niet speculeren over mogelijke uitkomsten. Justitie weigerde commentaar te geven. De schuldbekentenis zou waarschijnlijk ook niet op naam komen van Goldman Sachs zelf, maar op naam van diens Aziatische dochterbedrijf.