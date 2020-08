Goldman Sachs past kwartaalcijfers aan vanwege miljardenschikking

Goldman Sachs heeft de financiële resultaten van het tweede kwartaal aan moeten passen nadat het twee weken geleden een miljardenschikking met Maleisië sloot. De bank verhoogde vrijdag de geschillenreserves met 2 miljard dollar, waardoor de eerder aangekondigde winst van het bedrijf met 85 procent wordt verlaagd.

Het nettoresultaat komt nu uit op 373 miljoen euro, de laagste kwartaalwinst sinds 2017. Goldman Sachs sloot met Maleisië een schikkingsdeal van 2,5 miljard dollar, waarna het Aziatische land alle aanklachten tegen de Amerikaanse bank in een grote fraudezaak liet vallen. Ook gaf de bank de garantie 1,4 miljard dollar terug te betalen aan het land.

Het financiële concern sloot eerder grote deals voor het Maleisische staatsfonds 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal. Voormalig premier Najib Razak zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.

De eerder gemelde kwartaalresultaten van Goldman Sachs waren positief. Zo namen de inkomsten flink toe, waarbij het financiële concern profiteerde van toegenomen handelsactiviteit op de financiële markten. Omdat die een opmerkelijk herstel toonden na de coronadip in maart, steeg de vraag naar handelsdiensten van de zakenbank ook hard. De omzet kwam uit op 13,3 miljard dollar, een stijging van 41 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de op een na hoogste kwartaalomzet van Goldman Sachs ooit.