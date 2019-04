Goldman Sachs boekt lagere resultaten

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal lagere resultaten behaald in vergelijking met een jaar eerder. Het financiƫle concern verdiende onder meer minder geld met de handel in obligaties en aandelen.

De baten van de bank bedroegen 8,8 miljard dollar, tegen 10 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op bijna 2,2 miljard dollar. Dit was ruim 2,7 miljard dollar in de eerste periode van 2018. Naast schuldpapier en aandelen gingen ook de inkomsten uit kredietverstrekking, investeringen en vermogensbeheer omlaag, net als bij het begeleiden van beursgangen. Wel kwam meer geld in het laatje bij het adviseren rond fusies en overnames.

Ondanks de gedaalde resultaten verklaarde topman David Solomon van Goldman Sachs tevreden te zijn met de prestaties, zeker gezien de trage start van het jaar.

De Amerikaanse branchegenoot Citigroup zette in de afgelopen periode een winst in de boeken van 4,7 miljard dollar, een lichte stijging vergeleken met een jaar eerder. Daarbij werd onder meer geprofiteerd van lagere belastingen. De baten daalden juist licht tot bijna 18,6 miljard dollar, mede door minder inkomsten uit de handel in aandelen.