Gokinkomsten casinostad Macau gekelderd

De opbrengsten in de gokindustrie van de Chinese autonome regio Macau zijn in maart met bijna 80 procent gedaald. Dat meldde de regering van de stadstaat die economisch grotendeels drijft op casino’s.

Macau ontzegde veel buitenlanders de toegang tot de regio, om zo de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Sinds vorige week zijn ook inwoners van China, Hongkong en Taiwan niet meer welkom als zij onlangs een buitenlandse reis hebben gemaakt. Mede daardoor bezochten veel minder toeristen Macau.

De voormalige Portugese kolonie is voor circa 80 procent van zijn inkomsten afhankelijk van casino’s. Dit jaar zullen die opbrengsten ruim de helft lager uitvallen dan in 2019, verwacht Macau. Grote gokpaleizen van bedrijven als Wynn Resorts en MGM China leggen dagelijks 1,5 miljoen dollar tot 4 miljoen dollar toe om hun resorts open te houden.

In februari ging Macau er toe over de casino’s voor een periode van twee weken te sluiten om besmettingen met het coronavirus een halt toe te roepen. Het was pas de tweede keer ooit dat casino’s in de gokstad de deuren moesten sluiten. De eerste keer was wegens een orkaan.