Goemaat in Goedereede: Op glasgebied kunnen we alles maken

Goemaat in Goedereede is specialist in glas en kozijnen van kunststof en aluminium. Het bedrijf kan met behulp van een modern machinepark elk product aanpassen aan individuele wensen. „Wij maken alles zelf, we leveren alleen maatwerk.”

Momenteel is het bedrijf betrokken bij de bouw van 79 recreatiewoningen aan het Veerse Meer. „We doen grote projecten, maar kleiner werk voor de particulier is voor ons even belangrijk”, geeft oprichter en directeur Jan Goemaat (58) aan.

Goemaat werkte vroeger in de bouw. In 1987 begon hij voor zichzelf, met in- en verkoop en het monteren van glas en kunststofkozijnen. Hij was en is vooral een handelsman. Toepassingen met kunststofkozijnen stonden toen nog in de kinderschoenen.

In 1999 opende de bv op een klein industrieterrein vlak bij de doorgaande weg op Goeree-Overflakkee het huidige pand. Dat werd in 2007 fors uitgebreid. Ondertussen was zoon Martijn –inmiddels 35 en mededirecteur– ook in de zaak gekomen. Hij richt zich vooral op het productieproces, „op het maken van dingen.”

Hij vertelt: „Vanaf 2004 gingen we machines aanschaffen om glas te snijden en te bewerken, telkens kwam er eentje bij. Zo veranderden we geleidelijk van een handelsbedrijf in een productiebedrijf.” Sinds 2007, vlak voor het uitbreken van de crisis, vervaardigt Goemaat ook zelf de kunststofkozijnen die het levert. Martijn: „We hebben net op tijd die stap gezet. Met eigen productie heb je invloed op de kwaliteit. Wij stelden hogere eisen op dat punt dan de leverancier bij wie we eerst kant-en-klaar inkochten. En je bent flexibeler, je kunt de klant sneller bedienen.”

In 2012 nam Goemaat twee ondernemingen over: SKM in Roosendaal en Venestra in Goes. De eerste produceert aluminium kozijnen en gevels. Vanaf die tijd vormen ook die producten onderdeel van het assortiment van Goemaat. Venestra richt zich op verkoop van glas en kozijnen. Goemaat is nu een familiebedrijf met drie vestigingen.

Wie de showroom in Goedereede binnenstapt, ziet direct dat het daar vooral om glas draait: glazen deuren, glazen wanden, zelfs een glazen tafelblad. Glashelder, hanteert het bedrijf niet voor niets als toevoeging aan zijn naam. „Op glasgebied kunnen we alles maken”, vertelt Jan. „Van 2 millimeter dik voor schilderijen tot beloopbaar.” Goemaat koopt grote glasplaten als halffabrikaat in en bewerkt die tot eindproducten voor woningen, kantoren, ziekenhuizen en andere gebouwen. Het materiaal voor kozijnen komt in zogeheten profielen binnen en ondergaat daarna met de computergestuurde machines eveneens de nodige bewerkingen.

De onderneming hecht aan een duurzame klantrelatie. Met sommige aannemers doet zij al vanaf het begin, in 1987, zaken. De afzet vindt vooral plaats in het zuidwesten van Nederland, maar ook wel in regio’s daarbuiten en in België. Jan: „Zo zijn we in Brussel bezig met gevelrenovatie. We beschikken over breedheid qua klanten en afzetgebied.”

Innovatie

Innovatie is volgens Martijn „een deel van de kracht van onze groei.” Als voorbeeld van iets nieuws verwijst hij naar verwarmd glas: glas dat energie van de zon omzet in warmte voor in huis. Samen met glasleveranciers wordt hieraan gewerkt. In de sfeer van de kozijnen noemt hij in dit verband „kunststofkozijnen met een authentieke uitstraling, dat wil zeggen met het uiterlijk van hout.” Goemaat overweegt om eigen producten waarmee het zich onderscheidt, als merk te gaan verkopen. „We praten straks over een Goemaatkozijn.”

Wat is het geheim van het succes? Jan, nuchter: „Met twee benen op de grond blijven staan... en in de klei. We beschouwen dit allemaal ook niet als iets van onszelf. We hebben het gekregen om er als goede rentmeester mee aan de slag te gaan.”

En verder wil hij graag kwijt: „Onze werknemers zijn ons kostbaarste bezit. Wij hebben hen nodig en zij hebben ons nodig.” Het bedrijf leidt zelf ook werknemers op. Te weinig jongeren kiezen voor technische opleidingen. Daardoor is het volgens Martijn erg moeilijk om vakbekwaam personeel te vinden. „Dat wordt ons grootste probleem.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Goemaat

Waar: Goedereede

Sinds: 1987

Product: glas en kozijnen

Aantal werknemers: 60