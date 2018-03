Goedkopere yen stuwt Nikkei

De Japanse aandelenbeurs is donderdag licht hoger gesloten, na een wisselvallige handelssessie. Een daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar bood enige steun aan de beurshandel. De technologiebedrijven stonden echter onder druk na de aanhoudende verliezen onder Amerikaanse branchegenoten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de plus op 21.159,08 punten. Voedingsbedrijven als bierbrouwer Asahi Group Holdings en kruidenmaker Ajinomoto waren in trek en stegen 3,5 procent en 1,7 procent. Kledingverkoper Fast Retailing, een zwaargewicht in de index, dikte 2,5 procent aan. Chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron verloren tot 2 procent.

Takeda Pharmaceutical zakte ruim 7 procent. Het Japanse farmaceutische concern overweegt een bod te doen op zijn Ierse branchegenoot Shire van naar verluidt zo’n 50 miljard dollar (40,5 miljard euro). Beleggers vrezen dat de deal tot een zware schuldenlast zal leiden bij het kleinere Takeda.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten ging ook overwegend vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 0,7 procent. In Seoul steeg de Kospi 0,7 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney achterbleef met een min van 0,5 procent.