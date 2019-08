’Goedkopere e-auto’s verdringen duur model’

Goedkopere elektrische auto’s winnen terrein in Nederland. De gemiddelde catalogusprijs van nieuw verkochte stekkerauto’s ligt nu bijna 30 procent lager dan vorig jaar. Dat meldt dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

De verschuiving naar meer betaalbare elektrische auto’s is terug te zien in de lijstjes met populairste modellen. Vorig jaar was de luxe sedan Tesla Model S de meest verkochte elektrische auto en stonden ook de Jaguar I-Pace en de elektrische terreinwagen Tesla Model X in de top vijf. Die drie modellen zijn dit jaar uit de top tien gevallen, aldus VWE Automotive.

Een belangrijke oorzaak is een aanpassing de fiscale regels voor zakelijk rijders van elektrische auto’s. Sinds dit jaar geldt de gunstige bijtelling van 4 procent nog maar over de eerste 50.000 euro van de waarde van een elektrische auto. Daarnaast zijn er minder dure modellen geïntroduceerd.

In de maanden januari tot en met juli werden 18.376 nieuwe elektrische auto’s verkocht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De bestverkochte stekkerauto is nog altijd een Tesla, maar wel de goedkopere Model 3.