Goedkoop tanken en shoppen over de grens

Tankstation Star, net over de grens in het Duitse Elten, achter Arnhem, draait op volle toeren. Het is halverwege de middag en de Nederlandse personenauto’s staan twee rijen dik te wachten tot ze aan de beurt zijn.

„De laatste weken is het wel extreem druk hier.” Tonnie Schepers uit Didam is eraan gewend dat hij hier in de rij staat. Bijna iedere week steekt hij de grens over om in Duitsland zijn tank vol te gooien. „De benzineprijzen die ze in Nederland durven te vragen, noem ik ronduit schandalig. Allemaal belasting, hè? Hier betaal ik 1,43 euro voor een liter benzine, in Nederland 1,83 euro. Dat scheelt me veertig cent per liter. Daar rijd ik graag een kwartiertje voor om.” Hij noemt het een logische reactie op de torenhoge benzine- en dieselprijzen in Nederland. „Schandalig, die zijn te ver doorgeschoten.”

Tonnie Schepers is niet de enige Nederlander bij de Star. Welgeteld zestien van de achttien wachtende personenauto’s hebben een Nederlandse kentekenplaat. Het tankstation vaart er wel bij. Baliemedewerker Yilmaz werkt zijn klanten in hoog tempo weg. Kassa open, kassa dicht, met of zonder pinbon. „We zijn hier gewend aan Hollanders, die zijn onze grootste klantengroep.”

Verlopen

Het tankstationnetje ziet er enigszins verlopen uit, maar dat deert niemand. Hier zijn geen reclameborden nodig, want het product verkoopt zichzelf.

Henk Berendsen uit Doetinchem staat al bijna een kwartier in de rij te wachten, maar ook hij is eraan gewend. „Ik tank hier al jaren, want als je vlak bij de grens woont, is de keus snel gemaakt. Ik combineer mijn wekelijkse tankbeurt met een rondje boodschappen in de lokale supermarkt. Die is ook goedkoper dan in Nederland, nog een extra reden om hiernaartoe te gaan.”

Trump

Volgens woordvoerder Paul van Selms van United Customers zijn de benzine- en dieselprijzen in Nederland nog maar 5 tot 10 cent verwijderd van de hoogste brandstofprijs ooit in Nederland. „In oktober 2012 kostte een liter benzine 1,89 euro en voor diesel betaalde je toen 1,55 euro.” Hij kan niet zeggen of we het record gaan breken dit jaar, maar een daling van de brandstofprijzen verwacht hij voorlopig niet.

De hoge brandstofprijzen zijn volgens hem een gevolg van het internationale politieke spel tussen de OPEC-landen en Amerika. „De OPEC-landen hebben bewust besloten minder olie uit de grond te pompen, omdat ze ontevreden waren over de lage olieprijs per vat. Dat heeft ertoe geleid dat de prijs voor een vat olie is gestegen naar ongeveer 70 dollar per vat. Daarmee dwingen ze indirect een hogere brandstofprijs aan de pomp af.”

Een andere belangrijke factor is volgens hem de gebrouilleerde relatie tussen Amerika en Iran. „Iran is door Trump op de vingers getikt met de mededeling dat het geen olie meer mag exporteren. Het internationale politieke spel bepaalt onze benzineprijs.”

Dat de benzine- en dieselprijs in Nederland wel fors hoger is in vergelijking met andere Europese landen, komt doordat de Nederlandse staat relatief veel belasting inhoudt per liter brandstof. „Je kunt grofweg zeggen dat per liter benzine die je als consument koopt, er ongeveer 1 euro in de staatskas vloeit. Nederland staat in de top 3 van duurste brandstoflanden”, aldus Van Selms.

Tankschema

Zuinige autorijders in Midden-Nederland hebben andere strategieën ontwikkeld om met de torenhoge brandstofprijzen om te gaan. Ans Geldof, van Autorijschool Ans uit Soest, zit met haar leswagen zes dagen per week op de weg. Omdat ze tussen de 1200 en 1300 kilometer per week rijdt, is ze altijd scherp op de beste prijs. Ze heeft een compleet tankschema, want iedere dag is een ander tankstation het goedkoopst. „Op woensdag is de Tinq het goedkoopst. Ik rijd diesel en dan betaal ik daar 1,33 euro. In het weekend tank ik steevast bij AVIA, die heeft dan de beste prijs.”

Ze roept alle frequente autorijders op om de prijzen goed in de gaten te houden. „Vaar niet blind op die handige mobiele telefoonapps die zogenaamd de beste brandstofprijzen weergeven. Die prijzen kloppen niet altijd. Ik denk dat daar ook mensen tussen zitten die geld verdienen. Tankstations veranderen soms per dag van prijs. Ik let gewoon op de borden aan de kant van de weg, dus ik weet precies waar de brandstof het goedkoopst is. Als je een beetje oplet, dan houd je het verschil mooi in eigen zak.”

Ook op internet wisselen autoliefhebbers handige tips uit hoe je zo goedkoop mogelijk kunt tanken. De meest gunstige tijd om te tanken is volgens de website autoliefhebber.com ’s avonds tussen zes en elf uur. Dan zijn de prijzen het laagst.