Goederenvervoer over de weg neemt toe

Het goederenvervoer over de weg van en naar Nederland is vorig jaar toegenomen. Zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtauto’s vervoerden meer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor Nederlandse vrachtauto’s was dat een opsteker na twee jaren krimp.

In totaal werd er 199 miljoen ton goederen over de weg vervoerd, een stijging van 4,3 procent ten opzichte van 2016. Buitenlandse vrachtauto’s namen daarvan 95 miljoen ton voor hun rekening, een stijging van ruim 5 procent op jaarbasis. Nederlandse vrachtwagens vervoerden 3,5 procent meer goederen.

Buitenlandse vrachtwagens verzorgen nu bijna de helft van het grensoverschrijdend goederenvervoer, dat was in 2008 nog 38 procent. Vooral vrachtwagens uit Midden- en Oost-Europa vervoerden meer.