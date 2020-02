Goederenstroom China komt weer langzaam op gang

Het goederenverkeer met China komt langzaam weer op gang, merkt ondernemersvereniging evofenedex. Sinds de uitbraak van het coronavirus in december vorig jaar in China was zowel het goederentransport per schip als per vrachtvliegtuig stevig teruggevallen.

Volgens evofenedex is het aantal directe vrachtvluchtverbindingen tussen China en Europa licht toegenomen. „Daarnaast zijn logistieke dienstverleners een netwerk van chartervluchten aan het opzetten om de druk zoveel mogelijk op te vangen.” Ook de containervaart komt weer op gang. In de haven van Shanghai, waar de containerterminals waren volgelopen, worden schepen weer geladen en gelost, meldt evofenedex.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa breidt het aantal vrachtvluchten naar China door dochter Lufthansa Cargo weer iets uit. Vanaf zondag zijn er weer acht wekelijkse vrachtvluchtverbindingen, maakte Lufthansa bekend. Recent werd het aantal vrachtvluchten al opgevoerd van vijf naar zeven. Normaal gesproken vliegt Lufthansa Cargo vijftien keer per week op en neer naar China.