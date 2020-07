Goederenoverslag havens Zeeland en Gent daalt door coronacrisis

De havens van Zeeland en Gent hebben in het eerste halfjaar last gehad van de coronacrisis. De goederenoverslag daalde met 11,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gezamenlijke havenbedrijf North Sea Port is licht optimistisch en verwacht een klein herstel richting het einde van het jaar.

De gevolgen van de coronacrisis waren vooral in het tweede kwartaal zien. Daarin daalde de goederenoverslag vanaf zeeschepen in Terneuzen, Vlissingen, Borssele en het Belgische Gent met 16,4 procent. De overslag daalde in de eerste zes maanden van dit jaar naar 32,2 ton. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 36,6 ton. Dat was wel het beste eerste halfjaar van North Sea Port ooit.

De coronacrisis maakt een einde aan een periode van groei van het gezamenlijke havenbedrijf. De afgelopen jaren werd record na record verbroken.