Het volume van de goederenexport lag in december vorig jaar 6,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de uitvoer van personenauto’s, machines en apparaten zat in december in de lift.

Het exportvolume steeg daarmee in december minder hard dan in de voorgaande maand. Het volume van de import nam juist sterker toe, namelijk met 8,3 procent ten opzichte van december 2016.