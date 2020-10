‘Goede vorderingen’ in onderhandeling over Duits belang TenneT

Er zit schot in de onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid over de mogelijke betrokkenheid van de Duitse staat bij de hoogspanningsnetbeheerder. Volgens financieel directeur Otto Jager van TenneT verlopen de gesprekken „constructief” en worden er „goede vorderingen” gemaakt.

„Het duurt natuurlijk even om een gezamenlijke aanpak te vinden en elkaars doelstellingen en voorwaarden te begrijpen. Maar we zijn nu op dat punt aangekomen”, geeft Jager aan in een interview met de Duitse krant Handelsblatt. „Vanuit mijn oogpunt is er een misverstand, vooral in Duitsland. De mensen geloven dat wij dringend behoefte hebben aan nieuw eigen vermogen. Maar dit is absoluut niet het geval. TenneT kan gemakkelijk alle geplande investeringen in Duitsland voor de komende tien jaar financieren.”

De partijen zijn al sinds mei in gesprek. TenneT is nu nog volledig in handen van de Nederlandse staat, maar de netbeheerder draagt ook al jaren zorg voor het hoogspanningsnet in grote delen van Duitsland. Het kabinet, dat eerst nog meerdere opties overwoog, waaronder eventuele privatisering, gaf eerder aan te hopen begin volgend jaar een akkoord te hebben bereikt.

TenneT investeert de komende tien jaar naar verwachting tientallen miljarden euro’s in Duitsland. Dat een Nederlandse netbeheerder zo actief is over de grens is niet zonder reden. TenneT ziet de overgang naar hernieuwbare energie als een Europees project dat niet stopt bij de nationale grenzen. Als de samenleving meer afhankelijk wordt van bijvoorbeeld windenergie, brengt dit ook het risico met zich mee dat gebieden bij windstilte met stroomtekorten te maken krijgen. Dan is het belangrijk dat de hoogspanningsnetten zo zijn georganiseerd dat er makkelijk overtollige stroom uit andere delen van Europa kan worden aangewend om het tekort op te vangen.